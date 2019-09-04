訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:48 香港財經

恒生歡迎政府推支援中小企措施

放大圖片

恒生銀行(00011)商業銀行業務總監林燕勝表示，歡迎政府推出支援中小企的最新措施，包括延遲償還貸款本金安排，以及為初創公司而設的「九成信貸擔保產品」等，將可進一步協助中小企應對經濟前景不明朗所帶來的挑戰。

該行由明日起接受客戶申請延遲償還「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」的本金。

該行早前亦已推出優惠措施加強支援中小企，包括向客戶退回「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」共6個月的利息、提供全額資助首年擔保費等。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。