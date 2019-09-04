香港財經

恒生銀行(00011)商業銀行業務總監林燕勝表示，歡迎政府推出支援中小企的最新措施，包括延遲償還貸款本金安排，以及為初創公司而設的「九成信貸擔保產品」等，將可進一步協助中小企應對經濟前景不明朗所帶來的挑戰。

該行由明日起接受客戶申請延遲償還「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」的本金。

該行早前亦已推出優惠措施加強支援中小企，包括向客戶退回「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」共6個月的利息、提供全額資助首年擔保費等。