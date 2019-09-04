香港財經

香港總商會歡迎財政司司長今日公布的支援企業新措施，尤其有助中小企業應對本港即將面對的經濟衰退危機。

貿易戰升溫，令市場充斥焦慮與不明朗因素。總商會主席夏雅朗表示，銀根緊縮是企業當前緊急問題。政府參與香港按揭證券有限公司「中小企融資擔保計劃」及工貿署「中小企業信貸保證計劃」借貸的企業，對受困於現金周轉不靈的小商企來說，無疑讓他們鬆一口氣。

夏雅朗亦稱，政府採取更主動的方式支援企業是值得歡迎，特別欣慰是政府承諾會投放更多資源，推出新措施，協助企業渡過此場經濟風暴。