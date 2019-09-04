香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在記者會上表示，本港第三季經濟增長不太樂觀，受到暴力衝擊事件影響，上月第四周訪港旅客按年下跌45%，餐飲業生意更跌至2009年以來低位。

他續稱，本港未來面對的挑戰很大，因此需要做好準備，提前推出應對措施，惟暫未見有明顯的資本外流，強調金管局會密切留意情況。

陳茂波指出，過去兩月的社會衝擊事件，造成機場堵塞及堵路，影響香港國際形象及經營環境信心，呼籲停止暴力衝擊行為，盡快恢復社會秩序，令政府重建國際對香港形象及信心的工作，可以事半功倍。