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今日 16:20 時事脈搏 香港財經

特首晤建制派 陳茂波:若有需要會適時公布

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行政長官林鄭月娥下午4時，約見港區人大、政協、建制派立法會議員，到禮賓府會面，預料討論修例風波。

財政司長陳茂波在記者會上表示，行政長官不時與不同界別人士見面，若會面後有需要，會適時作出公布。

他續稱，留意到過去兩三個月本港股票市場，受到國際政治、經濟、中美貿易關係、地緣政治影響，但與本地社會事件之間關係並不直接，認為本港股票市場運作暢順有序，未有出現特殊買賣情況。

陳茂波指出，由於環境經濟風暴正形成及直吹香港，政府會密切跟進，需要時再推出相應措施。

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