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今日 16:18 香港財經

中小企融資擔保計劃可申請先還息不還本

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財政司司長陳茂波公布，進一步支援中小企業的措施，當中參與按證公司「中小企融資擔保計劃」的企業，可以申請未來6個月先還息不還本，本金再分期歸還，可以申請續期一次至兩次，有效為期一年。工業貿易署旗下的中小企信貸保證計劃同樣看齊。

他續稱，按證公司「中小企融資擔保計劃」將推出九成信貸擔保產品，企業最多可申請600萬元貸款，最長分5年歸還，可豁免最少一年經營經驗的要求，不用提交審計的財務報表。

陳茂波相信，有關措施可以協助有意創業人士申請資金，協助中小企周轉需要。

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