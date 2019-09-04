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今日 16:04 香港財經

中小企籲簡化融資擔保計劃申請程序

商務及經濟發展局下午在政府總部舉辦中小企論壇，主題為應對經濟下行、尋找新出路。出席論壇的不銹鋼產品企業稱，曾因公司資產不足被銀行拒絕「中小企融資擔保計劃」的申請，認為政府應提供協助。

該公司於內地設有廠房，但自中美貿易戰爆發後，部分美國客戶已將生產工序轉往台灣等地區，故公司正考慮將廠房從內地搬到包括馬來西亞等東南亞國家。

此外，亦有零食批發商稱，社會氣氛對生意影響較大，生意自6月以來減少約一成，認為政府除了要增加協助中小企的基金金額外，亦應簡化申請程序，冀社會整體氣氛可盡快平靜下來。

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