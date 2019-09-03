港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四個交易日走高，並升穿2厘水平，報2.00393厘，較周一高0.01893厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.77厘，較周一跌1.01214厘，終止三連升；1星期拆息回落至1.38964厘；兩星期拆息回落至1.56393厘；3個月拆息升至2.34214厘。
長息方面，半年期拆息報2.36929厘，無升跌；1年期拆息回落至2.41643厘。
港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8440。
今日 11:33 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四個交易日走高，並升穿2厘水平，報2.00393厘，較周一高0.01893厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.77厘，較周一跌1.01214厘，終止三連升；1星期拆息回落至1.38964厘；兩星期拆息回落至1.56393厘；3個月拆息升至2.34214厘。
長息方面，半年期拆息報2.36929厘，無升跌；1年期拆息回落至2.41643厘。
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