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今日 15:48 香港財經

滙豐100元新鈔票明日起推出

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滙豐宣布，該行100元新鈔票將於明天(3日)起在全港各分行可供兌換。

2018年新鈔系列的設計意念，是展現香港多樣化的生活面貌。因此，滙豐100元新鈔票以粵劇傳統文化為主題，由一對情侶在庭園相會，作為這款鈔票的構圖。

香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，大家日常使用的紙幣，是接觸香港歷史與文化，最簡單直接的方式。粵劇於2009年被列入聯合國非物質文化遺產，滙豐透過推出名為「梨園粵韻」的100元新鈔，為保育和向世界推廣粵劇盡一分力。

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