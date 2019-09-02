香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續3個交易日走高，報1.985厘，較上周五高0.04696厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.78214厘，較上周五彈0.47035厘；1星期拆息回落至1.48571厘；兩星期拆息下跌至1.64571厘；3個月拆息回落至2.34036厘。

長息方面，半年期拆息升至2.36929厘；1年期拆息上揚至2.41804厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8418。