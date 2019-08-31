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今日 16:14 時事脈搏 香港財經

工總:三罷無助解決矛盾 反影響經濟民生

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鑑於近日有群眾發起罷工、罷市、罷課，香港工業總會表示關注，強調社會紛爭要在合情、合理、合法的框架下，透過協商、尋求共識，解決問題。任何暴力或破壞社會秩序的行為，只會令事情變得複雜，於事無補。

工總指出，罷工、罷市不但影響民生，同時打擊經濟，令疲弱的市場雪上加霜，更加有損國際城市形象，造成長遠負面影響。罷課則會窒礙正常教育工作，不利青少年發展。

工總呼籲各界理性表達訴求，政治問題、政治解決，任何影響民生經濟的違法行為理應禁止，令香港逐步走出困局，回復昔日光輝，齊心步向美好明天。

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