即巿股評 港股直擊 香港財經

讀者曾小姐問：「中國食品(00506)及中糧包裝(00906)有貨，見近期走勢唔錯，請問那隻前景較好，值得加碼呢？」

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師

「中國食品及中糧包裝都是中糧系的公司，前者的主要業務為業務加工、裝瓶及分銷汽水產品及分銷不含氣飲料產品；後者的主要業務為從事食品、飲料及日化產品等消費品所使用包裝產品的生產與銷售，深度覆蓋茶飲料、碳酸飲料、果蔬飲料、啤酒、乳製品、日化等消費品包裝市場。以市值和業務規模而言，則以中國食品較大，而且更是可口可樂在中國的合作伙伴，其邊際毛利及股東回報率都相對較高，是兩者之中較為可取的一間。值得留意的是，就往績而言，似乎以中糧包裝較穩定，在過去十個財年都能錄得盈利，而且都有派息。至於中國食品，在過去十個財年中只有八年錄得盈利，其盈利/虧損的波動性也相對較大，風險也相對較高。」



聶振邦(聶Sir) 證監會持牌人

「中國食品自今年1月低位2.61元，至8月30日收報3.4元，八個月累升三成，相對恆指已全然消化年初以來升幅，的確是跑贏大市，配合上半年溢利增長超過15%，基本因素可望帶動股價續升。但要留心去年11月2至16日股價於3.8元水平橫行，不排除是阻力位，認為多看兩周，未見連續兩日收市價突破3.8元；或見股價連續兩日收低於3.00元，應考慮離場。至於中糧包裝，自8月7日起股價反覆向上，不足一個月升逾18%，走勢的確不俗。但要留心於8月28日錄得巨量成交量超過570萬股後，其後兩日都見減少，於8月30日已降至不足146萬股，若見下周成交量進一步減少，認為股價將見回落。再者，今年4月高位為3.49元，未能突破3.5元收市，與8月30日收報3.29元接近，也可視為股價將要回落另一線索。倘若下周未能收高於3.5元，考慮離場為佳。」

羅崇博 信報首席分析員

「兩隻股份近期均於業績公布後，在成交增加下造好，主要是純利增長對辦。當中，中糧包裝派中期息，而中國食品毛利率有所改善，內地增值稅稅率調整抵消產品的成本上漲。兩家公司都有國資委中糧集團背景，中國食品更具有「混改」概念。另外，可利用EJFQ「精明選股」把兩隻股份進行比較。中國食品在7月11日已發出勢頭能量轉強的綠燈訊號，目前有7個分析員給予評級，其中6個建議買入／增持，平均目標價較現價有一成三左右的潛在升幅，估值方面尚算合理。至於中糧包裝，目前市場上只有一個分析員給予投資評級，參考性非常有限。另外系統亦發出警號，顯示核數師發出「非標準報告」，基於有保留意見，年報分析上扣少少分，另外中糧包裝的負債比率亦較高，風險較大。兩隻相比，中國食品會較秤先，不過市況不明下暫不建議加注，技術上留意100周線將3.55阻力。」

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