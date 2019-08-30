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中銀香港(02388)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利172.54億元，按年下跌1.75%。每股盈利1.6319元，中期息派0.545元，與去年同期相同。

中銀香港上半年股東及其他股權工具持有者應佔溢利179.49億元，按年上升2.21%。

期內，淨利息收入199.03億元，按年上升7.36%；淨息差1.59%，按年升5個基點。若計入外滙掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入升12.2%，主要由淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動，調整後淨息差1.69%，按年升13個基點，主要由於市場利率按年上升，以及集團積極主動管理資產及負債，貸存利差擴闊，債券投資及其他債務工具的平均收益率上升，以及淨無息資金貢獻上升。

上半年，淨服務費及佣金收入60.46億元，按年跌6.64%。證券經紀、基金分銷及保險佣金收入分別跌35.89%、跌15.94%及升34.1%。

期內，貸款及其他賬項減值準備淨撥備7.17億元，按年飆升1.7倍；成本對收入比率25.81%，按年升0.42個百分點。貸存比率67.02%，較去年底升0.25個百分點。

截至6月底止，中銀香港總資本比率23%，較去年底下降0.1個百分點；普通股權一級資本比率及一級資本比率分別為17.85%及20.01%，升0.37及0.25個百分點。