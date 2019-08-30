香港財經

旅發局公布，7月訪港旅客519.7萬人次，按年下跌4.8%，當中內地客416.07萬人次，按年下跌5.5%。

來自短途市場(不包括中國內地及澳門)的旅客有53.14萬人次，按年下跌6%，當中台灣旅客下跌11.8%；南韓下跌20.9%；日本則升2.8%；菲律賓升11.7%。

來自長途旅客有33萬人次，按年下跌4.4%，當中澳洲跌11.8%；法國跌6.9%；英國則升1.4%。

今年首7個月，訪港旅客4006.88萬人次，升11.1%，當中內地客3173.42萬人次，按年升13%。