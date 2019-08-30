香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，並持續在2厘水平附近徘徊，報1.93804厘，較周四高0.03018厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.31179厘，較周四彈0.70286厘；1星期拆息回升至1.57857厘；兩星期拆息上揚至1.70143厘；3個月拆息升至2.33321厘。

長息方面，半年期拆息微跌至2.36036厘；1年期拆息上揚至2.41143厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8451。