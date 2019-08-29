即巿股評 港股直擊 香港財經

8月港股在一片反覆震盪中渡過，不但本港自身問題毫無緩和跡象，反而日益加劇；加上中美貿易戰的情節發展經常突如其來地「反高潮」，總統特朗普及習近平主席的態度亦相當「企硬」，拖累大市表現，截至本周三恒指已累跌逾2100點或7.78%，平均大市成交仍維持約500億至600億元水平，氣氛相當淡靜。

不僅如此，近月港股的沽空比率高企不下，光是今年8月至今，便已有15個交易日的港股沽空比率達到16%或以上。本周一受累中美貿易戰突然升溫之下，大市沽空比率更高達近20%，創歷史新高；而沽空比率上次逼近20%已是98年金融風暴的嚴峻時期。其實，從去年中美貿易戰開打拉鋸至今，已成為港股市場其中一個最大的炸彈，貿易戰一旦惡化便「炸散」大市，殺港股投資者一個措手不及。中美貿易摩擦為大市帶來的震盪，令港股沽空比率持續上升，同時亦反映投資者相對看淡後市走勢。

中美貿易戰戰火並無撲熄跡象，特朗普經常出口術叫人捉摸不定，阿爺深明此乃長久戰，一直力谷內需抗衡貿易戰的衝擊，日前更大推20條提振消費信心的措施，包括提出要改造商業步行街、發展夜間商業和市場等措施改善消費環境，以此激發國內消費力；另外亦有針對汽車消費的刺激方案，或會逐步放寬或撤銷汽車限購令。與此同時，MSCI的二次擴容正式生效，帶動資金流入A股，在雙重利好政策的加持下，A股表現亦相對強勢，特別是受惠相關政策的內需股普遍走強跑贏大市，當中尤以體育用品及醫藥股為甚，投資者不妨尋找落後內需股持有。

但投資者宜注意的是，相關政策只能穩定消費板塊的信心，整體股市始終受經濟因素、人民幣及貿易戰所影響，而救市政策實際效果有多強，始終要視乎人民是否願意及有能力消費，因此若投資者有意持內需股作較長線投資，亦要不斷檢視數據及留意政策出台。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。