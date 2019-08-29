香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止兩連跌，報1.90786厘，較周三高0.02036厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.60893厘，較周三彈0.08822厘，同樣終止連續兩日跌勢；1星期拆息回升至1.52643厘；兩星期拆息上揚至1.64643厘；3個月拆息升至2.32978厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.36071厘；1年期拆息回升至2.41036厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8440。