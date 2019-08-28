香港財經

星展香港房地產業分析師丘卓文表示，中美貿易摩擦及本地社會運動對香港經濟的影響開始浮現，加上失業率已微升至2.9%，置業需求受影響，年初至今樓價累升約8%，預期全年樓價升幅將收窄至5%。他今年3月預測全年樓價或跌10%，由於中美貿易戰有不確定因素，而且當時市場未有預期美國會減息。

丘卓文表示，社會運動發生後，住宅市場明顯放緩，買家持觀望態度，不急於做買賣決定，而業主亦未有壓力急讓，令二手交投淡靜很多；一手新盤未有好大變化，發展商要做生意，有意欲推售自住需求物業，而換樓客及豪宅買家較謹慎，發展商知道不宜急推貴價盤。

丘卓文續稱，二手樓價只較年中回落1%至2%，業主並無恐慌抛售，加上美國減息這利好消息，業主不擔心供款上升。他又指出，公私營房屋比例調整至七三比，未來數年私樓供應會減少，對樓價有一定支持。

寫字樓方面，丘卓文指出，中美貿易摩擦比起本地社會運動造成更大影響，寫字樓單位租用需求持續放緩，中環寫字樓空置率已上升至2.6%，並有機構將會搬離中環，若業主找不到新租戶，空置率升至逾5%時，便出現減租壓力，但相信不會在今年內出現整體減租現象。

零售方面，他說，今年零售市況「麻麻哋」，6月跌幅擴大，尤其非民生消費有影響，由於人民幣自高位貶值6%，影響遊客消費，民生用品則仍然穩定；6月及7月出現的交通問題令前往購物區的途徑受阻，加上消費意欲減少，對零售市道有衝擊，儘管6月遊客數字仍不差，但下半年會惡化，8月遊客一定跌一兩成；收租股全年整體收入仍穩定，只是分成租金上會有影響，但在空置率上升、減租之下，明年收入會有較大影響。

選股方面，丘卓文認為，地產股估值已接近歷史低位，社會狀況每日演變中，建議買防守程度較強的股份，民生商場受較少影響，領展(00823)股息率近3厘，相對而言仍不是太差，管理層自83元價位已開始回購，下跌風險不太大；置富(00778)屋邨商場業務穩定，股息率約5.6厘。若市場平靜，龍頭股撈底可考慮新地(00016)，股價較每股資產淨價已折讓逾50%，而該股最差時也不曾折讓超過60%，過去20年不曾折讓逾50%，再下行空間不大。