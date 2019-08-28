香港財經

本港反修例風波已持續兩個多月，甚至有愈演愈烈的趨勢，新一批對沖基金再次將目標瞄準港元，但資深對沖基金經理奧迪(Crispin Odey)則建議加碼沽空港元的投資者「試試別的」。

外電引述奧迪表示，目前有很多好的賭注，而港元不在其中。

目前，包括海曼資本(Hayman Capital)創辦人巴斯(Kyle Bass)、Crescat Capital的Kevin Smith和Trium Capital的Thomas Roderick在內的投資者紛紛押注，香港的動盪會刺激資金外逃，推高利率，迫使香港放棄30多年來對其經濟構成支撐的貨幣政策。

不過，對世界末日論點持懷疑態度的人認為，香港有能力也願意捍衞聯繫滙率制度。統計數據亦顯示，香港金管局擁有約4480億美元的外滙存底 ，是香港貨幣基礎的兩倍多。

GAM投資總監及新興市場債券基金經理Paul McNamara表示，這種交易隔兩年就會出現一次，但認為那些預計聯繫滙率制度會被打破的人不會賺錢，相信他們今次也不會。

60歲的奧迪對大膽交易有獨特的偏愛，他旗下對沖基金的波動性最近幾年在全球名列前茅。他在2018年中最終放棄前，曾有兩年多的時間一直在沽空港元。除奧迪之外，在1998年亞洲金融危機期間，「大鱷」索羅斯(George Soros)做過嘗試，但未能打破港元掛鈎美元的滙率制度；美國對沖基金Pershing Square總裁阿克曼(Bill Ackman)亦曾在2011年押注港元大幅走強，但也無果而終。