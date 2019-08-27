香港財經

AXA安盛候任行政總裁尹玄慧表示，7月來港投保的內地客數目有所減少，但自願醫保和延期年金產品銷售上升，彌補部分內地客減少的影響。整體而言，7月集團銷售未見有太明顯的影響。

尹玄慧又說，目前本地客佔AXA安盛整體銷售比例約60%，其餘40%包括內地客戶。

另外，牛奶公司集團萬寧北亞區總裁范國華稱，本港目前的社會運動，對本港各行業都有影響。

部分萬寧分店在示威活動期間需要提早關門，范國華未有透露對銷售情況的影響，只稱「目前情況對所有人而言都是挑戰」，而萬寧首要着重顧客和員工的安全。