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特朗普稱未來數周願與伊朗總統會面



美國總統特朗普在法國出席G7峰會期間稱，願意在未來數周與伊朗總統魯哈尼會面，尋求解決伊核問題。

特朗普:中國很想與美國達成貿易協議



特朗普表示，美國貿易談判代表收到中國官員兩次致電，要求重返談判桌。他稱中國十分有誠意想達成協議，因為近幾個月遭受貿易戰重大打擊。

中國有意重返貿易談判桌 道指收市彈269點



中美貿易戰氣氛稍緩和，減輕市場憂慮，美股道指曾漲312點，其後收窄只升87點，收市再度回升269點或1.05%；標指彈1.10%；納指漲1.32%。半導體股美光和超微(AMD)分別上揚1.09%及2.51%；蘋果和高盛升1.90%和1.76%。

易綱:堅決打破貸款利率隱性下限



人民銀行行長易綱主持召開金融機構貸款市場報價利率(LPR)工作會議，表示要堅決打破貸款利率隱性下限，推動貸款實際利率進一步下降。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月耐用品訂單初值按月增2.1%，優於預期；6月增幅下修至1.8%。7月剔除客機的非國防資本財訂單意外報升0.4%，較預期好，但付運錄0.7%按月跌幅。

￭ 美國2年期與10年期國庫券孳息重現曲線倒掛，2年期孳息尾段報1.539厘，10年期債息報1.538厘。

￭ 美滙尾段升0.42%，報98.05；避險需求消退，日圓兌美元倒跌0.67%；歐羅與英鎊兌美元分別回落0.4%與0.55%。

￭ 紐約期金一度抽高1.78%，高見1565美元，收市倒跌0.03%，每盎斯報1537.2美元。

￭ 紐約期油早段漲2%，收市倒跌1%，每桶報53.64美元；倫敦布蘭特期油曾升1.4%，收市下滑1.1%。

￭ 路透消息：意大利五星運動與民主黨(PD)已同意組成聯合政府，由剛辭職的孔特再任總理。

￭ 德國和法國股市收市分別回升0.40%和0.45%。英國股市因假期休市。

￭ 習近平召開中央財經會議時強調，要發揮優勢提升產業基礎能力和產業鏈水平。

G7峰會重申中英聯合聲明重要性 籲避免暴力



法國G7峰會發表聲明，當中提到香港局勢，再次肯定1984年簽署的《中英聯合聲明》之存在及重要性，強調支持《聲明》賦予香港的自治，呼籲各方避免暴力。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25686點，較昨日恒指收市高水6點。

￭ ADR港股比例指數報25587，較香港收市低93點。

￭ 會德豐將軍澳日出康城9A期MARINI加推4號價單，涉及110個單位，撇除景觀和樓層等因素，屬原價加推。發展商本周五上午9時發售4張價單共500個單位。

￭ 小米(01810)總裁林斌連續3日減持，共沽出約4131.34萬股，套現逾3.72億元，持股比例降至2.09%。

￭ 長汽(02333)中期盈利按年減少58.95%，不派中期息。

￭ 北京汽車(01958)中期盈利按年減少25.89%，不派中期息。

￭ 復星醫藥(02196)中期溢利按年跌2.84%，不派中期息。

￭ 中國機械工程(01829)中期盈利按年升9.98%，不派中期息。

￭ 聯塑(02128)中期盈利按年增21.37%，派中期息12港仙。

￭ 禹洲地產(01628)中期溢利按年升23.22%，派中期息12港仙，上市十周年特別中期息3港仙。

￭ 金朝陽(00878)中期溢利按年升1.05倍，不派中期息。