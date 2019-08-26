香港財經

本港出口連跌9個月，政府統計處公布，7月本港整體出口按年下跌5.7%，優於市場預期下跌8.2%；進口則連跌8個月，按年下跌8.7%，遜於預期下跌8.3%。

繼6月出口按年下跌9%後，7月商品整體出口貨值為3386億元，按年下跌5.7%。同時，繼6月進口按年下跌7.5%後，7月商品進口貨值為3708億元，按年下跌8.7%。7月錄得有形貿易逆差322億元，相等於商品進口貨值的8.7%。

政府發言人表示，受環球經濟增長偏軟及中美貿易摩擦影響，7月份香港商品出口貨值按年進一步下跌5.7%。這些不利的外圍發展亦繼續拖累不少亞洲經濟體的製造和貿易活動。在這情況下，輸往多個主要市場的商品出口在7月份錄得不同程度的跌幅。

發言人稱，展望未來，面對困難的外部環境，以及中美貿易摩擦會在9月份進一步升級，香港的出口表現短期內應會持續疲弱，甚或進一步下滑。政府會密切留意有關情況。

7月，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌5.5%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞下跌14.7%、越南下跌8.6%、中國內地下跌7.1%、泰國跌7.0%。

今年首7個月，商品整體出口貨值按年下跌3.9%；商品進口貨值下跌5.1%。首7月，錄得有形貿易逆差2768億元，相等於商品進口貨值的11%。