港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二個交易日上升，報1.99107厘，較上周五高0.00214厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.95286厘，較上周五彈0.10715厘；1星期拆息回升至1.8225厘；兩星期拆息上揚至1.90607厘；3個月拆息走高至2.3525厘。
長息方面，半年期拆息升至2.36839厘；1年期拆息輕微回落至2.41661厘。
港滙方面，截至上午11時29分，港元兌美元報7.8427。
今日 11:47 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二個交易日上升，報1.99107厘，較上周五高0.00214厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.95286厘，較上周五彈0.10715厘；1星期拆息回升至1.8225厘；兩星期拆息上揚至1.90607厘；3個月拆息走高至2.3525厘。
長息方面，半年期拆息升至2.36839厘；1年期拆息輕微回落至2.41661厘。
港滙方面，截至上午11時29分，港元兌美元報7.8427。
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