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今日 17:59 香港財經

銀公:港經濟數據不容樂觀

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銀行公會署理主席陳銘僑表示，受到中美貿易戰及社會事件拖累，未來香港經濟情況難以預料，或會陷入技術性衰退。本港零售業、餐飲及旅遊業明顯放緩，近日社會事件更令情況雪上加霜，料經濟數據不容樂觀。

對於有議員建議規管「亂提款」，他回應稱，留意到上周有市民發起提款運動，但未見有異常情況，認為本港銀行提款及使用自動櫃員機等運作行之有效，暫未有需要改變相關政策。

陳銘僑指出，近日港滙維持在7.84的水平，加上銀行體系結餘沒有大幅減少，反映未有出現走資的情況，並相信人民幣大幅貶值機會微。

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