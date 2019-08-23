香港財經

金管局副總裁李達志在網誌《匯思》撰文，談及港元資金流向，指本港銀行體系內的存款近來沒有減少；而港元滙價自3月底以來，亦無觸及聯繫滙率弱方兌換保證，金管局毋須出手買港元沽美元。

李達志指出，本港銀行體系存款總額，截至6月底合共13.6萬億元，較去年底高出2000億元，7月的走勢持平。但銀行存款數字亦可能受資金流向以外的因素影響，如銀行的貸款增長或收縮等，所以即使出現一些波動亦要進一步分析原因。

他重申，即使港元滙價觸發弱方兌換保證，有資金流出港元體系，亦只是過去大量資金流入的一個正常化過程，金管局完全有能力處理，市民毋須過分擔心。

至於港元拆息近月比較波動，李達志指屬意料之內，因為銀行體系總結餘從一、兩年前的2000多億元，逐步下降到目前的540億元，拆息敏感度自然較以往增加，更容易受季節性因素或短暫的港元資金需求上升影響而出現較顯著的波動。

對於有報道指港元遠期滙率跌穿7.85，以及市場出現一些行使價超越7.85港元兌一美元的港滙期權合約交易，李達志表示，這涉及一些例如期權定價等高度技術性細節，即使超越7.85都不會影響港元現貨滙率的穩定或聯滙制度的有效運作，用這些遠期滙價或期權行使價，去估計所謂的港元脫鈎「引伸機會率」，並無實際意義，熟悉香港的國際及本地投資者，都非常明白香港維持聯滙制度的能力及決心。