港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR繼續於2厘水平附近徘徊，報1.98893厘，較周四高0.05518厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.84571厘，較周四低0.03297厘，連續5日走低；1星期拆息回升至1.39286厘；兩星期拆息上揚至1.86071厘；3個月拆息升至2.35107厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.36786厘；1年期拆息回落至2.41732厘。
港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8386。
今日 11:40 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR繼續於2厘水平附近徘徊，報1.98893厘，較周四高0.05518厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.84571厘，較周四低0.03297厘，連續5日走低；1星期拆息回升至1.39286厘；兩星期拆息上揚至1.86071厘；3個月拆息升至2.35107厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.36786厘；1年期拆息回落至2.41732厘。
港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8386。
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