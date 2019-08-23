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費城聯儲總裁:美國暫無減息必要



美國費城聯儲總裁哈克稱，聯儲局現時沒有減息刺激經濟的必要，他的觀點與堪薩斯城聯儲總裁喬治大致相同。不過，達拉斯聯儲總裁卡普蘭對進一步減息持開放態度，稱局方有責任避免經濟弱化。

特朗普:倘儲局再減息 經濟增速可創紀錄



特朗普在Twitter帖文稱，美國經濟表現佳，只要聯儲局進一步減息，增長就可能創紀錄。聯儲局不作為，導致強美元、沒有通脹，美方在國際競爭中處於劣勢。

孳息曲線再倒掛 道指反覆高收納指回軟



聯儲局兩位政策制訂者對減息有保留，投資者擔心局方不會出手刺激經濟，促使孳息曲線一度再次倒掛，美股道指表現反覆，開市後一度升186點，其後倒跌103點，收市仍回升49點。標指和納指分別回吐0.05%和0.36%。波音737 MAX復飛露曙光，股價抽高4.24%；摩通升1.03%，高盛漲0.87%。

中國恢復向美國採購少量大豆



中國上周向美國採購少量大豆，是自中方早前宣布停購美國農產品以來，首次向美方購入大豆。

外圍焦點簡訊

￭ 10年期美債息一度報1.594厘，低於2年期債息的1.598厘，出現孳息曲線倒掛。

￭ 美國上周首次申請失業救濟人數減少1.2萬，報20.9萬人，低於估計21.6萬人。8月Markit製造業PMI初值49.9，低於7月50.4；8月服務業PMI初值50.9，較7月53下降。

￭ 惠普第三季每股經調整盈利勝預期；收入持平略遜預期。行政總裁Dion Weisler於11月1日離職。

￭ Gap上季淨利潤按年跌43.4%；每股經調整盈利勝預期，收入跌2.2%，遜預期。

￭ 美滙指數尾段反覆回落0.1%，報98.2。英相約翰遜晤歐洲政要後，仍有望達成脫歐協議，英鎊兌美元升1.06%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1508.5美元，跌0.5%。

￭ 憂環球經濟放緩，紐約期油與布蘭特期油收市都跌0.6%。

￭ 英國收市跌1.05%，法國及德國分別低收0.87%和0.47%。

￭ 路透消息稱，中國解除對部分黃金進口的限制。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25972點，較昨日恒指收市低水77點。

￭ ADR港股比例指數報25950，較港低98點。

￭ 海螺(00914)中期盈利按年增17.88%，不派中期息。

￭ 中信証券(06030)中期盈利按年增15.82%，不派中期息。

￭ 白雲山(00874)中期淨利潤按年跌2.73%，不派中期息。

￭ 中國電力(02380)中期盈利按年增61.07%，不派中期息。

￭ 海信家電(00921)中期溢利按年增21.24%，不派中期息。

￭ 廣深鐵路(00525)中期盈利按年增16.52%，不派中期息。

￭ 寶龍地產(01238)中期盈利按年增35.54%，中期息9港仙。

￭ 上海証大(00755)中期虧損4.7億元，不派中期息。