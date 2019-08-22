香港財經

積金局剛發表的強積金計劃成員累算權益統計分析顯示，至去年12月，強積金總資產值8130億元，計劃成員437萬名，每名計劃成員平均在其強積金賬戶累積了18.6萬元，較2017年的19.7萬元為低。積金局表示，儘管累算權益款額於2011年及去年因市況欠佳而下跌，惟由2008年12月的6.4萬元，至去年底的18.6萬元，過去10年的累計增幅190%。

分析亦指出，約有9萬個僱員自強積金計劃於2000年底推行以來一直持續供款，至去年底有關僱員賬戶由供款產生的強積金平均為36萬元。而9萬個僱員賬戶中，約有3萬個賬戶同持有自願性供款，這些賬戶經過18年的供款後，強積金平均達84萬元，即較前者多48萬元。

積金局表示，假設有自願性供款，而今年滿65歲的計劃成員，將所得的84萬元參與香港年金公司的「香港年金計劃」，男性每月可獲4872元的保證年金，女性則每月可獲4452元保證年金。

積金局又稱，假設剛進職場、月薪1.8萬元的年輕人，若在40年的供款期只作強制性供款，按現值計算，期末的強積金約130萬元，若他再用入息的5%作額外的TVC供款，按現值計算，強積金總額將達200萬元，較只作強制性供款多50%。