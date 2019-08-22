即巿股評 港股直擊 香港財經

近期環球股市氣氛反覆，尤其在環球政局開始出現變數之後，如中美貿易戰、美歐貿易摩擦、英國脫歐、美伊衝突及阿根廷大選引發的「股滙債三殺」危機等等，無一不令全球投資者捏一把汗。近日更有美國財經媒體MarketWatch列出十大灰天鵝，並形容這些大事串連一起時將威脅全球經濟局面，其中香港近日的社運事件亦「榜上有名」，因投資者擔心香港作為國際金融中心的命運何去何從，並憂慮若北京派兵介入香港將引發中國與其他西方國家的矛盾。

的而且確，港股自5月3日的高位30081點至今已回落約13%，本港政治風波已不僅影響本地，甚至已蔓延至國外，對國際局勢或帶來影響。

回說港股走勢，大市已踏入8月下旬，呈現先高而後低的格局。不過，月內港股可謂十分波動，在內外的糾紛及壓力接踵而來之下，自1日的高位27754點計，回落至15日低位的24899點，短短半月已下調2855點，不過港股於一周內亦已反彈回升逾1300點，重上二萬六水平喘定。

筆者認為，大市在8月上半月跌勢急促，多項技術指標均顯示指數處於嚴重超賣階段，所以在技術性反彈之下連升數日不足為奇。現時恒指在反彈至26300的水平，但有見買盤較趨審慎，成交回落至不足800億。筆者相信短期內會繼續出現「等待黎明」（即等待局勢進一步明朗化）的局面；在「有危便有機」的投資市場中，現階段投資者宜小注怡情，不妨以龍頭股作主導為反彈之選，等待局勢較明朗及經濟重拾升軌後，才可加重注碼。至於個別受惠內地政策動向的盈喜股如李寧(02331)、安踏(02020)帶動相關內需股全線造好，相關業績亦可留意成交，作「冷敲」及「短炒」之選。

美聯儲剛發表的議息會議紀錄帶動美股表現，紀要內容表示，大多數委員會認為上月減息乃中期調整，通脹仍屬溫和增長；會議紀要公布後，期貨市場對今年美聯儲政策寬鬆幅度的預期大概不變，市場顯示預料2019年底利率為1.485厘，相比目前聯邦基金利率2.13厘相差約0.65厘，反映市場仍然憧憬央行尚有降息的空間。另外，市場料美聯儲下月18日議息後將減息0.25厘的可能性達到98.1%，似乎下月減息的預期已高唱入雲。筆者相信，在市場預期主導下，若美聯儲維持利率不變，將對股市帶來震盪，而美國總統特朗普對此必不樂見。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。