香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，報1.93375厘，較周三低0.02375厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.87868厘，較周三跌0.09203厘，連續第四日走低；1星期拆息回落至1.34571厘；兩星期拆息上揚至1.72607厘；3個月拆息回升至2.34817厘。

長息方面，半年期拆息升至2.37607厘；1年期拆息走高至2.41745厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8425。