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今日 09:23 時事脈搏 香港財經

滙豐登報譴責暴力籲溝通解分歧

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滙豐在報章刊登全版廣告，指作為扎根於香港的企業，非常關注近期發生的社會事件，並強烈譴責任何暴力及破壞社會秩序的行為。

滙豐指出，社會穩定和沉着應對挑戰的特質一直是香港賴以成功的基石。維持法治對香港獨特的金融中心地位不可或缺，所以滙豐支持以和平方式尋找解決之道。

滙豐提到，於1856年在香港開業，至今經歷154年，期間滙豐與香港一起成長，共創繁榮。又指香港與滙豐的發展在過去息息相關，在未來亦復如是。滙豐期待在和平、繁榮穩定的香港繼續發展，並為中國經濟的未來作出貢獻。

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