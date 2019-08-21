港股直擊 香港財經 重要通告

國泰航空(00293)公布，與港龍航空合併結算，7月合共載客327.87萬人次，按年上升4%；乘客運載率跌0.6個百分點至86.1%；以可用座位千米數計算的運力則上升7.2%。

7月運載的貨物及郵件合共16.97萬公噸，按年跌8.2%，而運載率63.1%，跌7.2個百分點。期內，以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.8%，而貨物及郵件收入噸千米數跌9.4%。

今年首7個月，集團載客量升4.4%，而運力則增6.7%；載貨量減少6.1%，運力升1%，而貨物及郵件收入噸千米數則跌6.6%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，縱使過去兩個月，香港發生的事件對7月份的客運業務並沒有嚴重影響，但預計8月及往後的收益將顯著受壓。來港的商務及旅遊的客運需求大幅減少，亦有見離港的客運量開始回軟，尤以短途航班為甚，包括中國內地、台灣、韓國和東南亞的航線。

他又指，回顧7月份的表現，暑假高峰期首月的客運需求強勁，運載率依然高企，其中印度及台灣的航線持續表現理想。然而，激烈的市場競爭及過境旅客比例增加，令收益率持續受壓。北美、歐洲及中國內地航班表現較為遜色。

貨運方面，林紹波稱，市場氣氛偏軟持續削弱國泰的載貨量。南亞是唯一較上月及去年同期有噸位增長的銷售區域。雖然市場前景仍然不明朗，集團會繼續密切關注最新動態，致力減輕對業務的影響，亦會靈活調整運力以配合顧客需求，並加強在特殊貨物的運載量。