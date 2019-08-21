香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波表示，本港經濟內外交困，旅遊相關行業受到影響，加上近期社會事件影響消費意欲，估計本港第三季經濟表現會差。

陳茂波出席一個電台節目時稱，第三季經濟挑戰大，由去年第一季開始經濟增長動力放緩，而今年7月及8月旅客量大幅下跌，由本月1日至16日，旅客量首星期約跌33%，第2星期跌超過30%，最近一星期跌近40%。他又指，現時香港受內外影響，包括中美貿易戰及本地事件，希望香港本身的困難可以早日過去。

對於經季節性調整的失業率由4月至6月的2.8%，上升到5月至7月的2.9%，陳茂波表示需要警惕，指出旅遊、餐飲和建築行業的失業情況尤其嚴重，而經濟情況不好，失業率可以迅速上升，他不敢掉以輕心。

對於政府推出191億元一系列紓困措施，陳茂波稱，需要保住中小企人員就業，因其佔公司98%，佔勞動力45%至46%，且中小企抗壓能力較低，故須以不同措施幫助他們減輕經營成本，如免牌費及新中小企貸款計劃。

他又指，會在僱員再培訓計劃中提升員工的技能及補貼。但他認為營商環境更為重要，希望香港能盡快停止暴力，令商戶可如常營業。

至於中央支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，陳茂波認為，香港和深圳可以互補互助發展，而香港有「一國兩制」、實行普通法等優勢，發揮得好就不用擔憂競爭。