訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:51 香港財經

AlipayHK啟動繳費捐贈慈善活動

AlipayHK今日啟動「生活繳費傳關愛 百萬大轉贈」慈善捐贈活動，首次將繳費變為善款，「一點」繳費可向社區傳達關懷。

現時AlipayHK的生活繳費服務涵蓋電力、煤氣、電話費、網絡費和物業管理繳費，今日第一太平戴維斯及佳定集團旗下92個新屋苑正式加入AlipayHK生活繳費服務場景，至今已逾百個物業可以透過AlipayHK繳交物業管理費。

Alipay Payment Services(HK)行政總裁陳婉真期望，盡快照顧到日常生活每個細節，用戶可「一點」解決所有生活瑣事。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。