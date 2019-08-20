香港財經

AlipayHK今日啟動「生活繳費傳關愛 百萬大轉贈」慈善捐贈活動，首次將繳費變為善款，「一點」繳費可向社區傳達關懷。

現時AlipayHK的生活繳費服務涵蓋電力、煤氣、電話費、網絡費和物業管理繳費，今日第一太平戴維斯及佳定集團旗下92個新屋苑正式加入AlipayHK生活繳費服務場景，至今已逾百個物業可以透過AlipayHK繳交物業管理費。

Alipay Payment Services(HK)行政總裁陳婉真期望，盡快照顧到日常生活每個細節，用戶可「一點」解決所有生活瑣事。