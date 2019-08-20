香港財經

反修例運動激發連場示威遊行，但政府未有正面回應，反而提升警力對付示威者。有報道引述來自海外的初創企業認為香港不再安全，質疑香港正愈來愈靠攏中國內地，正在撤離香港。

香港科技園投資總監黃賢敏表示，園區向海外研究機構和大學推廣香港的工作繼續，亦持續有海外企業落戶香港。

政府下調今年全年經濟增長預測至0%至1%。黃賢敏稱，經濟有起有落，而不同企業的不同階段有不同需求。香港科技園與羅兵咸永道今早簽約合作的「聯合資金募籌加速計劃」，正為了建立恒常投資渠道扶助初創，使投資在不同經濟狀況下均可持續。