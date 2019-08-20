香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日下跌，報1.95536厘，較周一低0.03696厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.00805厘，較周一跌0.01972厘；1星期拆息回落至1.41857厘；兩星期拆息下滑至1.69214厘；3個月拆息回升至2.32857厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.35753厘；1年期拆息漲至2.40857厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8448。