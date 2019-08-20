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歐央行或9月推進一步刺激措施

歐洲央行管理委員Madis Muller稱，歐羅區7月通脹1%屬過低，或於9月決定加推刺激措施。管委雷恩則說，若中期通脹前景續低迷，已有決心採取相應行動。

特朗普促聯儲局減息1厘 啟動印鈔機



美國總統特朗普再敦促聯儲局減息最少1厘，並推量化寬鬆措施。波士頓聯儲總裁羅森格倫認為經濟表現良好，局方暫毋須再減息；另外，傳白宮討論臨時性的減輕薪俸稅措施，目的是避免經濟放緩。

Twitter與fb封殺內地賬戶 涉散播香港示威不實言論



Twitter與Facebook (fb)封殺一批懷疑源自中國內地的賬戶，其中Twitter封殺的賬戶936個，涉由國家力量支持，散播涉及香港示威活動的不實言論。

中德谷經濟沖喜 道指收市漲249點



投資者憧憬中國和德國等經濟體推出刺激經濟措施，美股道指曾漲336點，收市上揚249點或0.96%；思科飆3.28%，蘋果、微軟和英特爾告升逾1%。標指漲1.21%，能源股攀升2.14%，科技股進賬1.56%。納指抽高1.35%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部長羅斯對媒體稱，延長對華為禁令寬限期90日。華為回應稱，延長禁令寬限期對經營影響有限。

￭ 美國一些州政府總檢察官據報擬聯手調查科技企業市場壟斷指控。

￭ 避險需求降溫，美國10年期債息尾段上揚4.74個基點，報1.607厘。

￭ 美滙指數升0.23%，報98.37；日圓兌美元挫0.23%；歐羅兌美元回落0.11%。

￭ 紐約期金跌0.8%，每盎斯報1511.6美元。

￭ 沙地阿拉伯一個石油設施周末被襲擊，刺激紐約期油彈2.4%，布蘭特期油升1.9%。

￭ 英國、法國和德國股市齊漲逾1%。

￭ 國家外滙管理局：7月銀行結售滙逆差61億美元，按月減少68%。

￭ 李克強在哈爾濱主持座談會，稱要實施好就業優先，保持經濟在合理區間。

￭ 百度第二季扭虧淨賺3.51億美元，每份ADR經調整盈利及收入都勝預期。

長實252億全購英釀酒廠及餐廳



長實集團(01113)公布，擬收購倫敦上市Greene King全部已發行股本及將發行股本，總代價約27億英鎊(約252億港元)。完成後，Greene King撤銷英國上市。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26161點，較昨日恒指收市低水131點。

￭ ADR港股比例指數報26196點，較港低94點。

￭ 美的置業(03990)中期盈利按年增20.1%，不派中期息。

￭ 路勁(01098)中期盈利按年增7.45%，派中期息30仙。

￭ 四環醫藥(00460)中期虧損20.2億人民幣；派中期息0.4分人民幣。

￭ 藥明康德(02359)中期盈利按年跌16.91%，不派中期息。藥明生物(02269)中期盈利按年升80.33%，不派中期息。