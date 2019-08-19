香港財經 港股直擊

星展香港及中國內地股票策略師林子津認為，過去兩個月，投資者主要受到中美貿易戰及人民幣貶值影響投資情緒，多於受示威衝突影響投資情緒。在中美貿易戰、人民幣貶值、本港投資及出口表現疲弱，第二季經濟增長只有0.6%及本港社會不穩定情況下，將今年底恒指目標由27140點下調至26050點。

他表示，現時港股市盈率為9.7至9.8倍，估值偏低，該行看好中國教育股、内房股及本港電訊股等，又認為現時本港地產股估值低，可作吸納，另看淡本地消費股及科技設備股。

另外，該行就本港社會不穩定作出3個假設及預測，若反修例示威活動在10月前消退，預測今年底恒指維持26050點，而全年香港經濟將零增長，樓價增長5%；若示威活動持續至年底，預測恒指降至24400點，今年本港經濟會收縮2.5%，樓價升3%；若示威情況惡化及暴力升級，影響投資者信心，在最壞的情況下，恒指今年底在16800至21600點波動，經濟會收縮3.8%至5.9%，樓價升1%或跌2%。其假設當中亦納入因素，包括中美貿易談判持續帶動市場情緒波動、環球息率偏向寬鬆和人民幣平穩地走弱。

若示威惡化及暴力升級，在最壞情況下，他表示，明年恒指會在18100點至23300點，而明年樓價較現時跌20至30%，因今年樓價在歷史高位，基數較高。

他認為，市場對中美貿易談判看法保守，對中國列為滙率操縱國相信只是象徵式。