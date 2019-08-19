香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止四連升，並重回2厘水平以下，報1.99232厘，較上周五低0.27054厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.02777厘，較上周五跌0.93937厘；1星期拆息回落至1.46536厘；兩星期拆息下跌至1.72857厘；3個月拆息回落至2.29946厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.35304厘；1年期拆息回落至2.39厘。

港滙方面，截至上午11時19分，港元兌美元報7.8438。