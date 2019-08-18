香港財經

市區重建局行政總監韋志成發表網誌，指本港社會過去兩個月不穩定，亦影響各行業，若果未能盡早回復穩定，旅遊、零售和飲食等行業市道會受損。

他表示，大眾應對未來樓市可能出現的轉變，要及早警惕，而市建局面對風高浪急的市場形勢，亦要持續推展市區更新項目，關鍵是盡早作規劃儲備。

韋志成指出，市建局正建立大數據資料庫，嘗試把市場數據與歷年市建局物業收購數據的內部數據資料庫，逐步整合，然後進行更廣泛和深入的分析，以掌握市區更新業務與物業市場的關聯，協助適時調整業務決策，應對未來樓市波動周期。

他又表示，市建局正建立一套規劃儲備，將部分舊區納入全面的研究更新規劃，釋放發展潛力，綜合重建、復修、保育、活化和改造重設五項業務(5R)。

目前「5R規劃儲備」內，已有收購成本總值超過1000億元的項目，其規劃工作和研究亦正在積極進行中，而已經確立在獲得財政司司長批准的5年業務綱領(2019/20–2023/24)的項目，所需的現金支出超過約300億元；餘下項目會在項目規劃研究完成後，撥入「5R規劃儲備」中，以備靈活地適時納入未來幾年的5年業務綱領，甚至可因應樓市下調的時機，從儲備中選擇和調配合適的5R項目，落實執行，減低受經濟情況及連帶的樓市波動，所造成的負面影響，以達致善用和盡用市建局的財政資源，加快市區更新步伐。