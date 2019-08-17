訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:40 香港財經

陳茂波料港第三季或進入經濟衰退階段

放大圖片

財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，近日的社會事件令社會變得繃緊，不同行業都受到衝擊。

陳茂波形容，香港已經「掛起三號風球」，大家可能未覺得很大風，但認為「颱風會正面吹襲香港」。

他指出，本港經濟環境挑戰很大，第二季經濟增長動力放緩，若果7月至9月情況持續，加上外圍經濟已經「刮起大風」，香港第三季經濟很可能出現按季負增長，或會在技術上進入經濟衰退階段，故政府推出多項措施，希望支撐中小企和紓解民困。

另外，陳茂波亦同意，在政治問題上，政府要努力尋求解決方法。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。