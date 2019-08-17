香港財經

財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，近日的社會事件令社會變得繃緊，不同行業都受到衝擊。

陳茂波形容，香港已經「掛起三號風球」，大家可能未覺得很大風，但認為「颱風會正面吹襲香港」。

他指出，本港經濟環境挑戰很大，第二季經濟增長動力放緩，若果7月至9月情況持續，加上外圍經濟已經「刮起大風」，香港第三季經濟很可能出現按季負增長，或會在技術上進入經濟衰退階段，故政府推出多項措施，希望支撐中小企和紓解民困。

另外，陳茂波亦同意，在政治問題上，政府要努力尋求解決方法。