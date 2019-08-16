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德國據報擬推赤字預算及買債刺激經濟

德國政府據報擬採取刺激經濟措施，應對經濟衰退風險，將抛棄過往奉行的平衡預算方案，並推行買債計劃。

英財相稱會趁借貸成本低 推刺激經濟方案

英國國債孳息近日創新低，財相賈偉德稱，制定財政預算案時會把握機會，發揮借貸成本低的優勢。

美股周三大跌市當日 特朗普與三大銀行掌門人通話



美股本周三急瀉800點當日，總統特朗普與華爾街三大銀行掌門人舉行電話會議，就股市表現與經濟問題交換意見。

貿談乍現曙光 道指收市漲306點



特朗普表明正安排與國家主席習近平通電話，市場憧憬兩國貿易談判露曙光，美股道指曾飆350點，收市漲306點或1.20%；標指升1.44%；納指抽高1.67%。銀行股摩根大通抽高2.40%，高盛進賬1.65%。科技股蘋果回升2.36%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部7月新屋動工按月挫4%，數據遜預期，6月份數字向下修訂。密歇根大學8月消費信心指數初值跌至92.1，遜預期。

￭ 美國參議員魯比奧：華府正推進出售F-16戰機給台灣的項目，涉80億美元。

￭ 美國10年期債息尾段回升3.2個基點，至1.56厘；30年期亦重上2厘水平，2年期先升後回落至1.489厘。

￭ 美滙指數保持強勢，尾段升0.07%，至98.21。避險貨幣需求消散，日圓兌美元曾跌0.35%，歐羅兌美元一度跌0.37%，英鎊漲0.72%。

￭ 紐約12月期金曾跌1.12%，收市仍挫0.5%，報每盎斯1523.6美元。

￭ 紐約期油曾升逾2%，收市只升0.7%，每桶報54.87美元；布蘭特期油抽高0.7%。

￭ 英國股市收漲0.71%；德股進賬1.31%；法股上揚1.22%。

￭ 阿根廷初選結果顯示，現任總統馬克里落後對手；評級機構惠譽調低阿根廷主權債務評級至CCC。

￭ 總理李克強主持國務院常務會議指出，確保年內降低小微企業貸款融資成本一個百分點。

歐錫熊料今季經濟大機會按季再錄負增長



香港第二季經濟增長放緩至0.5%，經季節性調整後按季跌0.4%。政府經濟顧問歐錫熊稱，第三季GDP很大機會再錄負增長，陷入技術性衰退。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25683點，較昨日恒指收市低水51點。

￭ ADR港股比例指數報25754點，較港高19點。

￭ 重農行(03618)中期淨利潤按年增18.94%，不派中期息。

￭ 首創置業(02868)中期盈利按年增61.23%，不派中期息。

￭ 奧園(03883)中期盈利按年增86.8%，不派中期息。

￭ 鳳凰衛視(02008)中期虧損擴至2.02億元，不派中期息。

￭ 康哲藥業(00867)中期盈利按年升22.18%，派中期息18.83分。

￭ 麗珠醫藥(01513)中期淨利潤按年增16.67%，不派中期息。

￭ 國美零售(00493)以代價5.85億人民幣，向控股股東購入持有安迅物流的北京鵬潤時代19.5%股權。

￭ 恒指公司季檢結果：恒指成分股沒變動，國指成分股加入旺旺(00151)、吉利(00175)、復星國際(00656)、太平(00966)、融創(01918)；剔出東風(00489)、信達(01359)、廣汽(02238)、華融(02799)、華泰證券(06886)。