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國泰航空(00293)公布，何杲已辭任常務董事兼行政總裁(CEO)，並會由鄧健榮接替其職務。何杲已確認，其呈辭是作為公司的領導者對公司近月所面對的事件負責。

另外，國泰常務董事兼顧客及商務總裁盧家培同樣辭去職務，會由林紹波接替其職務，盧家培呈辭是為公司近月所面對的事件負責。上述變動將由下周一(8月19日)起生效。

何杲表示，深感榮幸能夠於過去3年以行政總裁的身份帶領國泰航空。他與盧家培作為公司領導，對國泰航空在過往數星期經歷的挑戰，理應承擔責任。

即將接任CEO的鄧健榮現年60歲，於1982年加入太古集團，在2005年1月獲委任為國泰企業發展董事，並由2007年1月至2008年10月出任常務董事。他自2008年10月及2008年11月起分別出任香港飛機工程董事及行政總裁。

國泰航空主席史樂山稱，鄧健榮和林紹波具有豐富的業務經驗，對航空業及公司員工亦擁有深入認知，有能力在這關鍵時刻成為國泰航空強而有力的領導者。

史樂山又說，何杲及其團隊執行為期3年的企業轉型策略，對國泰的復甦及持續發展建立了穩健的平台。然而，最近所發生的事件令國泰對飛行安全和保安的承諾受到質疑，亦讓國泰的聲譽和品牌受壓。

中國民航局上周五向國泰發出重大航空安全風險警示，禁止所有支持及參與非法遊行和衝擊的機組人員在飛內地的航班執行職務。

雖然何杲其後已在一封給員工的信中表示，集團對不合法活動「零容忍」，更表明如果員工支持或參與非法示威，將會接受紀律處分，其中可能包括終止僱用，並已終止兩位機師的僱傭合約，其中一位正涉及司法案件，但似乎仍然未能平息相關風波。