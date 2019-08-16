香港財經

本港次季經濟增長數字向下修訂0.1個百分點，至按年增長0.5%，較上一季0.6%的增幅稍慢。今年上半年實際經濟按年增長0.5%。政府將全年經濟增長預測下調到0%至1%。

政府公布，香港經濟繼續面對顯著的下行壓力，本港第二季經濟按年僅實質輕微增長0.5%，此前預估數字為升0.6%。經季節性調整後，按季下跌0.4%，此前預估數字為跌0.3%。

政府經濟顧問歐錫熊表示，上半年的經濟狀況是2009年衰退以來最弱。隨着環球經濟增長偏軟、美國與內地在貿易爭議及科技範疇的摩擦升溫，連帶亞洲的製造業和貿易活動放緩，外部需求在第二季收縮。本地經濟氣氛受經濟狀況欠佳及各種不利因素影響，內部需求因而維持疲軟。

他稱，展望未來，環球經濟增長在短期內料會進一步偏軟。由於美國宣布向餘下價值3000億美元的內地產品加徵10%的額外關稅，大約一半產品的額外關稅會在9月1日生效，其餘產品的額外關稅則會在12月中生效，以及把內地列為滙率操縱國，美國與內地的貿易摩擦在8月再度升級。

歐錫熊續說，儘管中美兩國同意盡快恢復高層次會談，但由於雙方在一系列議題上存在深層次的矛盾，雙方要在短期內達成貿易協議仍然困難。目前其他外圍不確定因素，包括英國可能在無協議下脫歐及中東地緣政局緊張，都值得留意。面對困難的經濟環境，不少主要央行已減息或採取更寬鬆的貨幣政策取向，但這些舉措都不大可能完全抵消各種不利因素的影響。因此，香港的出口表現在未來數月應會持續疲弱，甚或進一步下滑。

通脹方面，政府表示，鑑於早前新訂住宅租金回落、環球通脹溫和，以及本地經濟增長疲弱，整體價格壓力應大致受控。然而，考慮到豬肉價格可能在新鮮豬肉供應回復正常前會維持高企一段時間，今年全年基本消費物價通脹率預測，由5月覆檢時的2.5%上調至今輪覆檢的2.7%，全年整體消費物價通脹率預測亦由2.5%上調至2.6%。