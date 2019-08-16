香港財經

花旗銀行表示，考慮到本港面對的挑戰升溫，下調本港今明兩年經濟增長預測，另一美資大行高盛亦調低「亞洲四小龍」經濟增長預測，其中香港今年經濟增長大幅降至0.2%。

花旗銀行把今年本港經濟增長預測下調至0.9%，較先前調低0.6個百分點，並預計第三季經濟按季收縮0.2%，意味出現技術性衰退；第四季經濟可能會有反彈。同時下調明年經濟增長預測0.3個百分點，降至1.7%，主要考慮到本港面對的挑戰升溫，而外圍情況取決於中國刺激經濟措施的影響，以及人民幣是否有秩序貶值。

對於特區政府推出191億元的經濟刺激措施，以應對外圍與內部的衝擊，花旗認為，措施具有正面作用，相信有助紓緩經濟增長及就業的風險。

高盛看淡「亞洲四小龍」經濟前景，指出雖然一些經濟體可能會因供應商遷出中國而受益於貿易分散，但最有可能受惠的是通過陸路連接中國的東南亞國家，例如越南，而非這些四國 。香港、新加坡、南韓和台灣被稱為「亞洲四小龍」。

高盛預計，本港第三季經濟按年下降0.5%，早前預測為增長2.1%。今年全年經濟增長預估則由1.5%，削減至只有0.2%。明年經濟增長預測則由2.3%降至1.9%。該行指出，除了疲弱的全球增長和貿易環境外，持續的政治抗議活動也影響內需。

高盛同時將新加坡今年經濟增長預測，從之前1.1%下調至0.4%，明年亦由增長2.4%下調至1.6%。南韓今年經濟增長最新預測為1.9%，低於先前預測的2.2%，2020年由增長2.3%微降至2.2%。台灣2019年經濟增長預測從2.4%下調至2.3%，主因是貿易戰的打擊，在一定程度上抵消美國增加從台灣進口、減少從中國進口的舉動。台灣明年經濟增長料為2.2%，遜於之前預估的2.4%。