香港財經

財政司司長陳茂波稍早公布一系列支援企業和市民的措施。工總感謝香港特區政府迅速接納其提出的多項政策建議，與業界共渡難關。

中美貿易磨擦持續困擾工商業界，加上全球經濟下行風險加大，本地社會則動盪不安，對工商業界帶來壓力。工總早前向特區政府提出多項政策建議，希望當局採取「撐企業、保就業」策略，推出措施以協助業界克服挑戰。

工總主席葉中賢表示，衷心感謝特區政府迅速接納建議，包括豁免多類政府收費、推動香港按揭證券公司推出產品以解業界周轉之急、進一步優化「中小企業市場推廣基金」和「BUD專項基金」等。