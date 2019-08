時事脈搏 香港財經

行政長官林鄭月娥在Facebook帖文表示,財政司司長陳茂波稍早聯同多位局長公布一系列紓困措施,以助中小企業面對轉差的經濟情況,以及減輕市民的生活負擔。

林鄭月娥指出,在外憂內患的衝擊下,當前最重要的是停止暴力,恢復社會秩序。近日香港多次出現以示威為名的暴力或者破壞活動,令人感到十分痛心。相信每一個珍惜香港的人,都不會忍心見到香港被摧毀,因為香港這個家是大家都「有份」(We all have a stake in Hong Kong)。

對於她早前回應記者英文提問時所講的no stake in society,被演繹成她認為示威人士都是在香港no stake或者「無建設」的人,林鄭月娥回應稱,這只是一個誤會,當時的意思是除非有好少數的人,因為覺得自己「無份」而不惜摧毀社會。

她強調,香港的經濟發展對每一位香港人都好重要,目前的難關需要每一位市民共同應對,讓香港盡快重回正軌。