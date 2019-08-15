香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波下午聯同相關官員舉行記者會，公布最新的經濟情況及一系列支援企業和市民的措施。陳茂波預計，一系列的紓困及支援企業措施，預計涉及開支約191億元。

陳茂波表示，按目前情況和展望估計，今年餘下時間香港的經濟形勢仍然嚴峻，政府因而將今年全年實質增長率預測下調至0%至1%。為應對極具挑戰的內外經濟環境，推出一系列措施，以撐企業、保就業，以及減輕市民的生活負擔。

為減輕市民財政負擔，政府將推出7項紓困措施，包括將本課稅年度內的薪俸稅，個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比，由《財政預算案》建議的75%提升至100%，每宗個案上限維持2萬元，預計可惠及約143萬名納稅人或企業，令他們額外節省約18.4億元稅款。

向領取綜援，高齡津貼及長者生活津貼或傷殘津貼，發放多一個月金額；在本學年為幼稚園，小學及中學日校學生提供每人2500元津貼；為房委會及房協轄下公屋的較低收入租戶代繳一個月租金；向每戶提供一次性2000元電費補貼；邀請關愛基金，為非公屋住戶及未領取綜援的低收入家庭，提供一次過生活津貼；房委會、機管局、建造業議會、科技園和數碼港會有寬免措施。

另外，政府亦公布一系列「撐企業、保就業」措施，包括豁免27類政府收費，為期12個月，惠及行業包括零售、飲食、旅遊、建造、物流、海事和漁農業等。政府亦會向大部分商業及社區用途的政府土地短期租約、食環署公眾街市檔位等提供50%租金減免，為期6個月；同時由即日起至2020年底，凍結按收回成本原則釐定的各項政府收費。

在「中小企融資擔保計劃」下，開設新的信貸擔保產品，由政府為核准貸款提供九成信貸擔保，協助有意創業的人士等取得資金，並將計劃的「特別優惠措施」申請期，延長至2022年6月底。政府亦將會爭取增加小型工程項目，或加快推展進度，以切合市民需要，同時為建造業創造更多就業職位。

另外，進一步優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(BUD專項基金)及「中小企業市場推廣基金」，再次額外分別注資10億元。

政府會於今年10月將有需要修訂的附屬法例向立法會提交，進行先訂立後審議的程序，需要額外資源的措施則會盡快向立法會申請撥款，並將於10月提出修例建議，以落實進一步寬免稅務措施。

陳茂波表示，推出一系列紓困措施，並非回應修例風波帶來的政治壓力，兩者並沒有關係，主要是對未來經濟環境評估後，作出未雨綢繆的準備。他預計，紓困措施對經濟的提振作用為0.3個百分點。