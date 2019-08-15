香港財經

訊匯證券因一系列內部監控缺失及監管違規，遭證監會譴責及罰款500萬元。

有關紀律行動源於證監會就一名投資者，針對訊匯證券一名前客戶主任的操守所提出的投訴而進行調查。證監會發現，訊匯證券沒有規定其客戶主任必須先取得客戶的書面同意，才可將客戶存放於該行資金轉至他們在訊匯證券的聯屬公司開立的黃金交易賬戶。

訊匯證券應證監會要求，委聘了獨立檢討機構對其內部監控系統和程序進行檢討，顯示其在2015年10月至2016年12月期間，其業務運作及內部監控在14個範疇存在缺失。