香港財經 時事脈搏

為協助中小企應對當前經濟環境下的經營壓力，財政司司長陳茂波表示，政府會推出多項支援措施。

支援措施包括，進一步優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(BUD專項基金)及「中小企業市場推廣基金」，並再次額外分別注資10億元，以支持企業開拓商機、促進市場營銷，以及參與由政府及相關機構舉辦的市場拓展商務考察團。

香港按證保險有限公司會在「中小企融資擔保計劃」下開設新的信貸擔保產品，由政府為核准貸款提供九成的信貸擔保，協助有意創業的人士、經營經驗尚淺的企業及有意成立個別執業公司的專業人士取得資金、並把「中小企融資擔保計劃」下「特別優惠措施」(即由政府提供八成信貸擔保的申請期)，以及在去年推出的三項優化措施的有效期，延長至2022年6月30日。

第六，爭取增加小型工程項目或加快其推展進度，以切合市民所需，同時為建造業界創造更多就業職位，例如提前推展第二階段「改善碼頭計劃」，改善位置偏遠公共碼頭的結構和設施標準，利便市民往返偏遠鄉村、郊遊景點和自然遺產。亦會考慮優化現有的長者維修自住物業津貼計劃、樓宇更新大行動2.0、優化升降機資助計劃，以及消防安全改善工程資助計劃。

第七，僱員再培訓局會籌劃推出特別的培訓計劃，並為參與計劃人士提供特別津貼，協助因行業不景而失業或者就業不足的人士，提升技能，增加競爭力。