即巿股評 港股直擊 香港財經

美國2年期和10年期國債收益率曲線再度出現倒掛現象，投資者對環球經濟衰退的憂慮無疑日益加劇，更擔心當地經濟衰退的風險有增無減，拖累美股隔晚急挫800點，投資者紛紛轉投避險資產的懷抱當中。港股今早亦受拖累低開356點，曾一度跌穿25000水平，不過其後跌幅有所收窄；地產股亦經歷一輪跌幅創下低位後，終於率先帶頭反彈。

在環球經濟前景不明朗的焦慮下，市場避險情緒再度被激發，VIX恐慌指數大漲25%，資金大舉流入黃金和債市，不但美國出現孳息倒掛，歐洲國債收益率跟隨美國國債收益率下跌至歷史新低，包括德國和法國，而英國長短債亦出現近十年來首次倒掛，全球股市陷入低迷，一枝獨秀的美股亦無可避免地踏入整固期。中美矛盾既廣且深，華為又再成擋箭牌，貿易戰至今尚未見可行的解決方法，相信此役戰火反覆升溫亦會是常態，即使中美重歸談判，但要真正達成共識可謂「路漫漫其修遠兮」。

港股自踏入8月起受盡「風吹雨打」，在內外交困之下港股愈跌愈深，特別是本港社會氣氛持續緊張，矛盾日益劇增未見一絲緩和，經濟民生已受影響，社會風波一日未平息，港股表現將持續受壓，即使近日部分企業業績不俗仍然無助刺激股價，可見投資者對大市現況卻步。市況不振亦影響新股市場，自「巨無霸」新股百威亞太計劃上市突然「難產」後，在港申請上市的準新股早已銷聲匿跡，外界亦有傳阿里巴巴押後來港上市的日期；不過隔了大半個月終於再有新消息，恆新豐控股(1920)無懼跌市強勢登場，並錄得超額認購14倍，每股定價0.2元。雖然本地建築股未必令投資者有太大興趣，但在現時的市況招股上市難免令人多想，不排除是「圍飛股」，而近期「圍飛股」亦有炒作空間；另外此股的客戶和供應商相對集中，集團近三年來的毛利率大約在10%至12.5%，意味着集團盈利的增長較依賴生產規模。投資者不妨留意此股今日在耀才暗盤交易市場的表現再作決定。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。